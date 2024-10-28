В Подмосковье проведен ремонт ограждений на 10 дорогах

Ремонт провели на Борисовском шоссе в Серпухове, Новоегорьевском шоссе в Котельниках, 94-м км Каширского шоссе в Ступине, проспекте Кирова в Коломне, ул. Малой Прудовой в микрорайоне Салтыковке г. о. Балашиха, ул. Гагарина в Жуковском, ул. Летной и Лихачевском проезде в Долгопрудном и на дорогах в деревне Симбухово Наро-Фоминского округа и деревне Манушкино г. о. Чехов.

В ведомстве пояснили, что пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.