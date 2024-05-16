В Подмосковье приступили к строительству тротуаров

Дорожники начали строительство 9 тротуаров в Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего к осени в Московской области дорожные службы обустроят больше 65 км новых тротуаров вдоль региональных дорог в 35 округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Приступили к строительству 5 км тротуаров на 9 региональных дорогах в Красногорске, Истре, Солнечногорске, Талдомском, Коломенском Солнечногорске, Одинцовском, Раменском и Дзержинском округах. В мае планируем начать строительство еще 34 км новых тротуаров. Все тротуары дорожники обустроят с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для комфорта маломобильных граждан», — пояснил зампредседателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Красногорске работы ведутся на 30 км Волоколамского шоссе у ЛД «Старт Арена» и в п. Отрадное на участке от ул. Пятницкой до остановки «Поворот на ОПХ Отрадное», в Талдомском округе новые тротуары обустраивают на ул. Первомайской в рп. Запрудня. В Коломенском округе для обеспечения безопасного передвижения пассажиров общественного транспорта работы проводятся вблизи остановки «Питомник» у поселка Радужный, а в Истре — в поселке Северный.

Свыше 18 км дорог будет построено по результатам голосования жителей на портале «Добродел». На всех участках строительства дорожники выполнят работы по устройству корыта, бортового камня и асфальтобетонного покрытия.

Наибольший объем работ выполнят в Чехове — 7,4 км, в Наро-Фоминском округе — 5,5 км, в Солнечногорске — 4,5 км, и по 4 км — в Шатуре, Кашире и Щелкове.

Ознакомиться с планом строительства можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.