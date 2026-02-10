В Подмосковье на 40% снизилось число погибших на железнодорожных переходах в 2026 г

В Подмосковье с начала 2026 года на железнодорожных пешеходных переходах зафиксировано 6 смертельных случаев, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что снижение числа погибших связано с комплексом мер по повышению безопасности на железнодорожных переходах. В числе наиболее эффективных мер названы установка камер видеонаблюдения, монтаж специальных ограждений типа «змейка» и размещение информационных щитов перед переходами.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что в регионе продолжается строительство надземных пешеходных переходов, устанавливаются металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей, а также размещаются информационные стенды на станциях и платформах. Кроме того, регулярно проводятся профилактические рейды и дежурства на железнодорожных станциях и переходах.

Несмотря на положительную динамику, уровень гибели на железных дорогах остается высоким. С начала года зарегистрировано 24 несчастных случая, из них 11 происшествий произошли на несанкционированных переходах, а 7 — на железнодорожных станциях. Власти призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила безопасности и использовать только санкционированные переходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.