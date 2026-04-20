В Подмосковье изменят расписание поездов Ленинградского направления

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 27 апреля по 4 мая 2026 года из-за модернизации инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. Часть рейсов отменят или сократят маршрут, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы пройдут с 27 апреля по 4 мая 2026 года и затронут движение пригородных поездов Ленинградского направления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.