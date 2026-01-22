В Подмосковье изменят расписание поездов Ленинградского направления с 2 по 6 февраля

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления в Подмосковье изменится с 2 по 6 февраля из-за модернизации инфраструктуры на перегоне Подсолнечная – Клин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 2 по 6 февраля на Ленинградском направлении пригородных поездов в Подмосковье произойдут изменения в расписании. Это связано с проведением строительных работ по модернизации инфраструктуры на втором главном пути перегона Подсолнечная – Клин.

Часть поездов на участке Москва – Решетниково – Москва будет отменена на всем маршруте, некоторые проследуют по укороченному маршруту, а другие отправятся по измененному расписанию.

Актуальное расписание размещено на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также расписание и билеты доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

