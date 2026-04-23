В Подмосковье изменят маршруты автобусов с 30 апреля по 8 мая

В Подмосковье с 30 апреля по 8 мая изменят схемы движения ряда автобусных маршрутов из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро от «Пятницкого шоссе» до «Строгино». Корректировки затронут маршруты №436п, №436р, №1284к, а также №436 и №856, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Маршрут №436п будет работать с 5:30 до 1:00 от метро «Мякинино» с высадкой и посадкой на остановке «Дом правительства» до метро «Строгино» и обратно. На линию дополнительно выведут 15 автобусов. В будни в часы пик интервал составит от 2 до 5 минут, в выходные — от 5 до 15 минут.

Автобусы №436р проследуют от Рублево-Успенского шоссе до станции метро «Строгино». На маршруте задействуют два автобуса, которые выполнят 30 рейсов. В будни первый рейс от метро «Строгино» отправится в 7:00, последний от Рублево-Успенского шоссе — в 19:00. Интервал в часы пик составит от 15 до 45 минут. В выходные маршрут работать не будет.

Маршрут №1284к перенаправят к станции метро «Строгино». Первый рейс от ЖК «Спутник» отправится в 6:35, последний от метро «Строгино» — в 22:00. Интервал движения — 20 минут, при этом каждые 40 минут автобус будет заезжать к ТРЦ «Вегас». Для удобства пассажиров на транспорте разместят дополнительные маршрутоуказатели.

Также увеличат количество автобусов на маршрутах №436 «Дом правительства Московской области — г. Москва (м. Тушинская)» и №856 «Красногорск (Ильинский бульвар) — Москва (м. Тушинская)». На №436 в будни добавят три автобуса, интервал в часы пик составит от 4 до 15 минут. В выходные маршрут будет работать с 6:30 до 19:00 с интервалом от 5 до 40 минут. На №856 выведут пять дополнительных автобусов: в будни интервал составит от 2 до 15 минут, в выходные — от 5 до 15 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.