В Подмосковье изменится расписание поездов Ленинградского направления с 15 по 30 января

С 15 по 30 января на Ленинградском направлении в Подмосковье изменится расписание пригородных поездов из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период с 15 по 30 января на Ленинградском направлении пригородных поездов в Подмосковье будет скорректировано расписание из-за модернизации инфраструктуры. Часть поездов на участке Москва – Решетниково – Москва отменят полностью, некоторые проследуют по укороченному маршруту, а другие будут отправляться по измененному графику.

Пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь – Лихославль – Тверь также отменят на всем маршруте следования.

Актуальное расписание размещено на информационных стендах станций АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.