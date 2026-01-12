В Подмосковье изменится расписание поездов Ленинградского направления с 15 по 30 января
Фото - © МТППК
С 15 по 30 января на Ленинградском направлении в Подмосковье изменится расписание пригородных поездов из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В период с 15 по 30 января на Ленинградском направлении пригородных поездов в Подмосковье будет скорректировано расписание из-за модернизации инфраструктуры. Часть поездов на участке Москва – Решетниково – Москва отменят полностью, некоторые проследуют по укороченному маршруту, а другие будут отправляться по измененному графику.
Пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь – Лихославль – Тверь также отменят на всем маршруте следования.
Актуальное расписание размещено на информационных стендах станций АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.
«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.