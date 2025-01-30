В Подмосковье будут штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

Во время 103-го заседания Московская областная дума приняла закон, вводящий штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам, передает корреспондент РИАМО.

Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин уточнил детали законотворческой инициативы. Ожидается, что штрафы составят:

для граждан — 3 000 рублей;

для юридических лиц — 10 000 рублей.

Для грузовых транспортных средств штрафы выше:

для граждан — 5 000 рублей,

для юридических лиц — 15 000 рублей.

Если водитель оплатит проезд в течение 20 дней, то он сможет избежать административного штрафа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.