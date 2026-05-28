В Подмосковье 29–31 мая изменится расписание электричек

Расписание пригородных поездов Рижского, Курского и Казанского направлений, включая МЦД-2, изменится 29–31 мая из-за путевых работ и замены стрелок. Корректировки затронут время отправления, количество остановок и маршруты следования, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Рижском направлении работы пройдут с 29 по 31 мая с 23:30 до 9:30 на станциях Тушино и Подмосковная, а также на перегоне Тушино – Подмосковная. В этот период поезда на участке Тушино – Рижская будут следовать по соседним путям. У ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Некоторые поезда МЦД-2 проследуют по укороченным маршрутам — от или до станций Москва-Пассажирская-Курская и Площадь трех вокзалов. Часть пригородных поездов дальнего следования выполнит сокращенные рейсы, некоторые временно выведут из расписания.

На Казанском направлении технологические окна назначены на перегоне Стенькино-1 – Денежниково в Рязанской области с 21:30 до 7:30 до 5 июня. Кроме того, на станции Люберцы-1 работы пройдут 29–31 мая с 23:40 до 6:40, что также повлияет на график движения.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями. Актуальное расписание доступно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.