В Петербурге зимой по Неве перевезли 3990 пассажиров

С декабря 2025 г по март 2026 г по Неве было перевезено 3990 пассажиров

С декабря 2025 года по март 2026 года по Неве перевезли 3990 пассажиров. Зимние рейсы впервые организовали с использованием городской причальной инфраструктуры, сообщает «Бриф24» .

СПб ГКУ «Организатор перевозок» подвело итоги первого системного использования водного транспорта в холодный сезон. Зимой перевозки выполнялись по акватории Невы с применением городской причальной инфраструктуры.

Для швартовки на Мытнинской набережной задействовали причал «Петропавловская крепость» под управлением СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта». С декабря по февраль к нему подошли 175 судов — ледовые теплоходы и суда на воздушной подушке.

Причал модернизировали: установили трап и поручни для маломобильных пассажиров, систему видеонаблюдения и зарядную станцию мощностью 150 кВт для электросудов. Зимние маршруты внесли в госинформационную систему «Перечень маршрутов водного транспорта».

В проекте «Ледяной драйв» компания «Астра Марин» выполнила 102 рейса и перевезла 1500 человек. Теплоход «Шустрый бобер» за 28 новогодних рейсов обслужил 2490 пассажиров. «Нева Тревел» выполняла рейсы с Английской и Петровской набережных, судами на воздушной подушке воспользовались 6000 пассажиров.

