В Петербурге до конца 2025 года появятся две новые станции метро

Александр Беглов: «Казаковская» и «Путиловская» станции метро откроются в 2025 г

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Законодательного собрания заявил, что до конца 2025 года в Северной столице откроют станции метро «Казаковская» и «Путиловская», сообщает «Бриф24» .

Применение современных горнопроходческих комплексов, по его словам, дало возможность увеличить скорость строительства метрополитена и преодолеть трудности, с которыми столкнулась отрасль.

На основании представленного графика, ввод в эксплуатацию станций «Богатырская», «Каменка» и «Театральная» намечен на 2029 год. Далее, к 2030 году, планируется открытие станций «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». На финансирование этих проектов в бюджете зарезервировано 217 миллиардов рублей на ближайшие три года.

Вместе с развитием метрополитена в городе реализуется большая программа по обновлению действующих станций. В перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, включены «Фрунзенская», «Парк Победы» и «Электросила». Кроме того, будут обновлены станции «Площадь Восстания 2», «Гражданский проспект», «Озерки», «Технологический институт 2» и «Обухово».

