В октябре москвичи более 150 тыс раз проехали по новому трамвайному маршруту №2

Жители Москвы в октябре проехали 150 тыс. раз по новому трамвайному маршруту №2. Он начинается на 3-й Владимирской улице и проходит через метро «Шоссе Энтузиастов», «Авиамоторная», «Площадь Ильича», улицу Сергия Радонежского, Андроньевскую площадь и Костомаровский мост до Курского вокзала, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По маршруту запущены новейшие трамваи «Витязь-Москва». Они ездят с интервалом 10 минут. Между первой и последней остановкой всего полчаса времени в пути.

Когда была запущена новая линия, удалось восстановить движение трамваев по улицам Большая Андроньевская, Рогожский Вал и Волочаевская.

На территории Москвы действует 35 трамвайных маршрутов. В 2025 году собираются открыть новый участок путей по проспекту Академика Сахарова. Благодаря этому будут объединены площадь трех вокзалов, а также Бульварное кольцо. Помимо этого, восстанавливаются трамвайные пути на Трифоновской улице.