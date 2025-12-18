В Одинцовском округе запустили новую тяговую подстанцию для поездов МЦД-1

В Одинцовском округе ввели в эксплуатацию тяговую подстанцию «Трехгорка», оснащенную современным российским оборудованием. Мощность объекта составляет 18 МВт, что обеспечивает стабильное движение электропоездов на участке от станции Кунцево-1 до Одинцово. После запуска подстанции суммарная мощность всех энергообъектов, обслуживающих первый диаметр, достигла 156,2 МВт. Напряжение в контактную сеть уже подано.

В связи с проведением работ в ночь с 19 на 20 и с 20 на 21 декабря изменится расписание поездов МЦД-1 и «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево. После 23:00 до 06:00 интервалы движения увеличатся: от станции Одинцово до Белорусской — до 1 часа, от Белорусской до Лобни — до 30 минут. Некоторые поезда проследуют без остановки станции Баковка, Сетунь и Тестовская. На участке от Славянского бульвара до Беговой поезда будут следовать по пути «на Одинцово».

Часть поездов «Аэроэкспресс» будет курсировать по укороченному маршруту до станции Савеловская. Для поездок в аэропорт Шереметьево пассажиры могут воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» №1195 и №1195D. В этот период ОАО «РЖД» планирует провести модернизацию контактной сети на участке Кунцевская — Фили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.