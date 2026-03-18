В Одинцовском округе устранили около 200 ям на дорогах

Дорожные службы за минувшую неделю ликвидировали около 200 дефектов покрытия в день на региональных дорогах Одинцовского округа. Работы прошли на Можайском шоссе, Липовой улице и в ряде населенных пунктов муниципалитета, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора выполнили ямочный ремонт на Можайском шоссе в районе поселка Трехгорка, на Липовой улице в поселке ВНИИССОК, а также на дорогах в поселке Часцы, селе Саввинская Слобода и деревне Брехово. В среднем дорожники устраняли порядка 200 дефектов покрытия ежедневно.

В ведомстве сообщили, что дорожную сеть инспектируют регулярно. Срок устранения ям составляет от одного до десяти дней в зависимости от категории дороги и уровня аварийности. Аварийные дефекты ликвидируют в течение суток с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси.

Качество работ контролируют с помощью системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры. Все выполненные работы фиксируют в базе данных с приложением фотоматериалов.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.