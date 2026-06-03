В Одинцове начали сборку лестничных сходов нового перехода

Строители приступили к сборке металлоконструкций лестничного схода надземного пешеходного перехода через железную дорогу в районе улиц Баковской и Вокзальной в Одинцове. Готовность объекта составляет 23%, открыть движение планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Одинцове продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Основные работы сосредоточены на возведении опор и сборке металлоконструкций.

«Основные работы сосредоточены на возведении опор будущего перехода и сборке металлоконструкций. На опоре со стороны ул. Вокзальной ведется армирование ростверка и монтаж каркаса стоек, а также изготовление арматурных элементов для дальнейшего устройства конструкций. На опоре со стороны ул. Баковской строители приступили к сборке металлоконструкций лестничного схода. На площадке работают более 20 рабочих и 2 единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Переход построят по региональному стандарту: его остеклят, оборудуют лифтами и адаптируют для маломобильных граждан. Проект предусматривает антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурную подсветку и благоустройство пешеходных зон.

В городе также возводят еще один надземный переход в районе ЖК «Рублевский». Оба объекта улучшат пешеходную связанность жилых кварталов, обеспечив безопасный переход через железную дорогу для более чем 14 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.