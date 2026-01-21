В Нижнем Новгороде в 2025 году на капремонт дорог направили 4,1 млрд рублей

В 2025 году в Нижнем Новгороде на капитальный ремонт дорог было израсходовано 4,1 млрд рублей, из которых более половины поступило из городского бюджета, рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников на заседании комиссии гордумы, сообщает pravda-nn.ru .

В бюджете Нижнего Новгорода на 2025 год на содержание и ремонт дорог было предусмотрено 4,3 млрд рублей. К началу года удалось освоить 96% от этой суммы.

Дорожные службы отремонтировали 55 дорог местного значения, а МКУ «ГУММИД» выполнило работы на 28 объектах. В числе отремонтированных — проспекты Ленина и Гагарина, улицы Яблоневая, Решетниковская, Звездинка, Центральная в поселке Новинки, дамба Гребного канала, Стрелка, Славянская, Грузинская, Казанский съезд, Лысогорская, Нартова, Пушкина, Московское шоссе, Канавинский мост и другие.

В рамках программы «Вам решать» было приведено в порядок еще 24 дороги на сумму свыше 59 млн рублей.

