В Мытищах приступили к отсыпке земполотна на подъезде к мосту через реку Клязьму

В подмосковных Мытищах в микрорайоне Пирогово строители приступили к отсыпке земляного полотна на подъездной дороге к новому мосту через реку Клязьму. Строительные работы планируется завершить в 1 квартале 2028 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Несмотря на то, что строительство только началось, уже выполнен большой объем работ: завершен монтаж шпунтовых ограждений котлованов для опор моста, разработка котлованов под ростверки, установлены буронабивные сваи для двух опор. Все работы ведутся в графике. Параллельно строители приступили к бурению и бетонированию буронабивных свай оставшихся опор», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Участок реконструкции определен от ул. Комсомольской до ул. Центральной общей протяженностью свыше 1,1 км. В рамках работ планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также предполагается обустройство разворотных петель и съездов на прилегающую улично-дорожную сеть, в частности, на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта.

Новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, поскольку обеспечит еще один удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.