В Можайском округе проведут ремонт 5 региональных дорог

На пяти участках региональных дорог Можайского округа продолжают ремонт покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Округ является лидером по объемам ремонта в этом году, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Специалисты «Мосавтодора» завершают укладку покрытия на участке от остановки «Красный Балтиец» до Минского шоссе. Ремонтные работы также ведутся в черте Можайска: на участке длиной больше 3 км от остановки «Дачи» в деревне Отяково до улицы Вокзальной в г. Можайск, старое покрытие начали фрезеровать на улице Коммунистической от чугунного моста до пересечения с улицей Московской», — пояснили в ведомстве.

На автомобильной дороге «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» работы по замене дорожной одежды ведутся сразу на двух участках протяженностью более 6 км каждый: от остановки «Поворот на Поминово» до деревни Рогачево и от станции «Уваровка» в сторону деревни Рогачево.

В ведомстве напомнили, что ранее дорожники обновили более 20 км дорожного полотна на трех участках автомобильной дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск»: от деревни Посильево до Минского шоссе (6 км) и от Минского шоссе до деревни Храброво (1,7 км). А по результатам голосования жителей на портале «Добродел» отремонтировали участок от остановки «Шохово» до деревни Ваулино (более 12,8 км). Кроме этого, больше 5,7 км покрытия заменили на участке от деревни от остановки «Голышкино» до деревни Глядково.

Всего в округе к осени заменят больше 60 км старого асфальтобетонного покрытия. На всех участках ремонта специалисты обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.