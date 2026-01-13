сегодня в 12:28

В Красногорске отремонтировали дорожную инфраструктуру на региональных трассах

В Красногорске специалисты Мосавтодора выполнили ремонт и уборку на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Красногорск сотрудники Мосавтодора провели уборочные работы и восстановили элементы дорожной инфраструктуры на региональных трассах. В частности, на улице Народного Ополчения заменили поврежденное остекление остановки, а на остановке «Госпиталь» на Волоколамском шоссе установили новую мусорную урну.

На улице Ленина специалисты заменили поврежденный дорожный знак, а на улице Карбышева и Ильинском шоссе отремонтировали барьерные ограждения. В поселке Нахабино на 1-й Волоколамской и Институтской улицах обновили дорожные знаки. В поселке Отрадное и на Центральной улице деревни Поздняково восстановили работу светофоров.

Кроме того, на региональных дорогах округа ежедневно проводится уборка снега и противогололедная обработка для обеспечения безопасного проезда в зимний период.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.