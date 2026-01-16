В Красногорске начали армирование опор вело-пешеходного моста через Синичку

В Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе, где завершено устройство ростверка и начато армирование опор вело-пешеходного моста через реку Синичку, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Красногорске ведется строительство дублера Пятницкого шоссе, который соединит район поселка Отрадное с выездной дорогой из деревни Юрлово. На трассе появятся два путепровода, мост через реку Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Открытие движения по новой дороге запланировано на 2026 год.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что строительная готовность дублера превышает 30%. На автомобильном мосту через Синичку продолжается монтаж ригелей и металлоконструкций, а на путепроводе в районе деревни Сабурово установлены опоры и выполнена сборка металлоконструкций пролета с правой стороны. На вело-пешеходном композитном мосту через Синичку завершено устройство ростверка и начато армирование опор, готовность объекта составляет 20%. Пролетное строение моста доставлено на стройплощадку для дальнейшей надвижки.

Параллельно ведутся работы по строительству систем водоотведения, газопровода, дренажных сетей и переустройству коммуникаций. Новая дорога протяженностью 5,2 км будет четырехполосной, с пешеходными зонами, велодорожками, светофорами, остановочными павильонами и шумозащитными экранами. Дублер позволит улучшить дорожную ситуацию на Пятницком шоссе, повысить транспортную доступность для жителей Красногорска и Химок и снизить нагрузку на «старое» направление. Проезд по новой дороге будет бесплатным.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.