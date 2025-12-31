В Краснодарском крае аномальные снегопады привели к задержке 55 поездов
В Краснодарском крае аномальные снегопады вызвали сбои в графике движения поездов Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».
В настоящее время задерживается 55 составов. Изменено время отправления нескольких поездов, запланированных на 31 декабря: они отправятся только утром 1 января.
Например, поезд № 344 Кисловодск — Адлер отправится не ранее 7:00 1 января, а поезд № 261 Нальчик — Москва — не ранее 4:30. РЖД предпринимает меры для восстановления расписания.
Пассажирам предоставляется право бесплатного возврата и переоформления билетов, питание при задержке более 4 часов, а также 5000 бонусных баллов программы «РЖД Бонус» при задержке свыше 5 часов.
