В Королеве оборудуют новый пешеходный переход по просьбам жителей

Установить дополнительный пешеходный переход на перекрестке улиц Горького и Пограничников — с такой просьбой обратились жители наукограда к городским властям в ходе «Выездной администрации», которая прошла накануне в городском центре культуры и досуга «Болшево». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Королевцы рассказали, что необходимость переходить через оживленную дорогу на этом участке есть у многих жителей, а действующие пешеходные переходы расположены достаточно далеко, что доставляет неудобства и занимает много времени.

К выполнению просьбы приступят уже в ближайшие дни. По поручению главы города Игоря Трифонова специалисты определят оптимальное место для «зебры» и оборудуют новый пешеходный переход уже к середине октября.

Также в ближайшее время проведут работу и по обращению жителя одного из домов по улице Дзержинского, который пожаловался на помехи от разросшихся деревьев между домами. Силами коммунальных служб здесь будет проведено кронирование.

Всего на очередной «Выездной администрации» свои вопросы задали 149 человек. Королевцы обращались к главе наукограда и его заместителям, депутатам Мособлдумы и городского Совета, руководителям управляющих компаний, а также к представителям городских учреждений разных сфер, правоохранительных органов, организаций по поддержке участников СВО и их семей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.