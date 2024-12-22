В Керчи пришвартовали подавшее сигнал бедствия судно под флагом Гвинеи-Бисау

В морском порту Керчи успешно пришвартовали корабль, который ранее запросил экстренную помощь во время прохождения через Керченский пролив, об этом сообщили в Росморречфлоте, пишет «Интерфакс» .

Речь идет о судне Gam Express, которое ходит под государственным флагом африканской страны Гвинея-Бисау.

«Gam Express ошвартован у причала морского порта Керчь для безопасной стоянки судна, экипаж снабжен всем необходимым», — заявили в ведомстве.

На борту корабля находится 16 человек экипажа, один из них гражданин Египта, а остальные — сирийцы. Портовые власти позаботились о том, чтобы моряков снабдили гуманитарной помощью. Экипаж корабля запросил помощи 20 декабря 2024 года из-за отсутствия провизии.