В Кашире-2 на улице Садовой ограничат движение транспорта на несколько дней

С 15 до 19 августа на перекрёстке Садовой и Центральной в микрорайоне Кашира-2 будет ограничено автомобильное движение в сторону улицы Вахрушева. Это связано с заменой трубопроводов отопления. Работы затронут участок дороги рядом со светофором и остановкой «Спортклуб». При этом въезды во дворы останутся доступны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Общественный транспорт при движении до остановки «Конечная» будет поворачивать на Центральную, останавливаться у дома № 2 и продолжать маршрут до Вахрушева через улицу Кржижановского. При обратном маршруте (в сторону мкр.Каширы-1) автобусы будут совершать привычную остановку на «Спортклубе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.