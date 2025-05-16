В Истре стартует ремонт автомобильных дорог

В мае на территории муниципального округа Истра традиционно стартует ремонт автомобильных дорог. Сегодня на рабочем совещании проговорили этапы производства работ, а также подвели и итоги ямочного ремонта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Стоит отметить, что округ 4-й год подряд входит в топ-5 муниципалитетов Московской области по объемам ремонта дорог: с 2020 года приведено в порядок 215 участков, общей протяженностью почти 136 км.

В текущем году планируется отремонтировать еще 66 участков, а это свыше 60 км. При составлении плана учли не только данные мониторинга износа покрытий, но и обращения жителей, собранные в рамках «выездных администраций».

По региональной дорожной сети запланирован ремонт 16 участков, это более 37 километров, а по муниципальной — 50 участков, это 23 километра.

К примеру, только в городе Истра будут ремонтироваться участки дорог на улицах: Центральная — Шоссейная, 2-я Первомайская, Ленина, Щеголева, Рабочая, Безымянный проезд.

В Дедовске участки дорог на улицах: Волоколамская, Парковая, Заводская, проезды на Пионерской — Ленинградской и Окружной, а также Стахановская и Чайковского.

Ремонт участков дорог также будет в этом году в Снегирях, Ивановском, Петровском, Павловском, Красновидово, Хмолино, Брыково и Юрьево.

Отдельно проговорили проводимую работу и по ямочному ремонту.

Благодаря выездным осмотрам, а также обратной связи от жителей, с начала года выявлено 4 082 ям на муниципальных и 8 535 ям на региональных дорогах. На сегодня 90% уже заделаны, осталось в работе 254 на муниципальной сети и 109 — на региональной.

Несмотря на то, сейчас особое внимание будет уделяться ремонту участков дорог, заделка ям останавливаться не будет. «Горячая линия», где можно оставить заявку на ремонт выбоины, продолжает свою ежедневную работу: 8 (495) 994-54-43 (доб. 137, 131 и 193).

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.