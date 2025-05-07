В Химках прошла акция «Сохрани себе жизнь»

На железнодорожной станции «Химки» провели акцию «Сохрани себе жизнь». Специалисты рассказали пассажирам о правилах поведения на платформах и железнодорожных переходах, а также раздали информационные листовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты транспортного отдела провели разъяснительные беседы с горожанами о правилах поведения на платформах. Жителям напомнили о смертельной опасности при переходе железнодорожных путей в несанкционированных местах.

Железная дорога — удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день. Однако это также и зона повышенной опасности — находясь вблизи путей, необходимо быть предельно внимательным. За несоблюдение правил поведения на железной дороге предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или штраф.

В округе регулярно проводят акции, направленные на повышение безопасности вблизи железнодорожных путей. В числе участников — сотрудники отдела транспорта и связи, депутаты Химок и волонтеры, а также активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.