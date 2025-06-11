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В Химках на Коммунальном проезде приступили к ремонту дороги

На Коммунальном проезде в Старых Химках стартовал ремонт проезжей части. Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уже обновили более 1,7 тыс. квадратных метров дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты заменят изношенное покрытие, устранят ямы и трещины, обеспечив комфортное и безопасное движение. Последним этапом ремонта станет нанесение новой разметки.

Работы проводят в рамках масштабной программы по обновлению улично-дорожной сети Химок. В этом году в городе обновят 11 автомобильных дорог общей площадью 120 тысяч квадратных метров. Это позволит значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры и повысить безопасность движения.

В рамках текущего ремонта асфальт также обновят на улицах Мцыри, Некрасова, Горная и на Новосходненском шоссе. На этих участках ведутся работы по фрезеровке дорожного полотна.

Капитальный ремонт охватит улицы 9 Мая и Молодежная в Новых Химках, улицу Центральную в Подрезкове, улицу Ленина в Сходне, а также крупный участок дороги в квартале Терехово-Ивакино.

Объекты для ремонта выбраны на основе обращений жителей, анализа дорожной ситуации и данных мониторинга. Все работы выполнят по современным стандартам качества и безопасности. Главная цель — обеспечить автомобилистам и пешеходам комфортные условия передвижения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.