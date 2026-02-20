В Госдуме предложили ввести потолок на цены в такси в период непогоды

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР выступил с инициативой о введении предельного уровня цен на услуги такси, а также фиксированной ставки для поездок в аэропорты, на железнодорожные станции и в медицинские учреждения в периоды официально объявленных сложных погодных явлений, пишет РИА Новости .

Ранее утром 20 февраля стоимость поездок в такси в отдельных районах столицы возросла в два-три раза на фоне снегопада, который продолжается уже вторые сутки.

По мнению парламентария, справедливым шагом со стороны таксомоторных компаний в рамках их социальной функции было бы установление ограничения на повышение тарифов при официально подтвержденных неблагоприятных погодных условиях — например, не более чем на 50–70 процентов. Кроме того, он предложил ввести единый фиксированный тариф для указанных случаев при следовании к объектам транспортной инфраструктуры и больницам.

Политик убежден, что крупный российский бизнес обладает возможностью компенсировать водителям потенциальную недополученную прибыль и одновременно создать механизм, исключающий отказ от подобных заказов.

Вице-спикер пояснил, что всем понятны рыночные принципы формирования цен, в особенности в ситуации ограниченного количества агрегаторов такси. Каждый человек ищет наиболее подходящий вариант, как и каждая компания стремится к максимальной выгоде.

Как отметил Чернышов, в условиях, приближающихся к «погодному чрезвычайному положению», компаниям стоило бы не забывать о социальной ответственности и о тех, благодаря кому они имеют возможность работать и получать доход, — то есть о пассажирах.

По словам парламентария, в народе, кажется, уже появилась новая примета: если за окном идет дождь или снег, будь готов заплатить за такси как минимум в полтора раза больше, чем предполагалось изначально.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.