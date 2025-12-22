В Екатеринбурге тестируют первый в стране междугородний беспилотный трамвай

Данный проект реализуется компанией «Верхнепышминский трамвай» на основании соглашения, заключенного на выставке ИННОПРОМ.

«Тестируем первый в России междугородний беспилотный трамвай на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма. Уникальный проект реализует компания „Верхнепышминский трамвай“. Решение внедрить технологии именно на этой линии приняли из‑за востребованности маршрута и наличия необходимой инфраструктуры — цифрового депо и новых трамвайных путей», — рассказал в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В настоящее время искусственный интеллект выполняет функции помощника водителя, обеспечивая повышенный уровень безопасности: система идентифицирует препятствия и автоматически останавливает вагон. Кроме того, трамвай в автоматическом режиме проходит техническое обслуживание в депо. На маршруте уже работают 11 современных вагонов «Львенок», отмечен подъем пассажиропотока.

Компанией направлен запрос на участие в федеральном эксперименте по внедрению беспилотных технологий. Проект получил поддержку Министерства транспорта и национального проекта «Транспорт».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.