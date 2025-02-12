В Подмосковье по 23 февраля Госавтоинспекция проводит социальный раунд по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир — большая ответственность!». В рамках мероприятия в Долгопрудном проходят рейды по проверке соблюдения правил перевозки детей в автотранспорте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы работали на проспекте Пацаева. В остановленных с утра для проверки машинах детей везли в школы и детские сады. И далеко не всегда это делалось безопасным способом.

«Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности. А на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств. Штраф за нарушение данного правила составляет 3 тысячи рублей», — отметил заместитель командира 2-го взвода отдельной роты ДПС МУ МВД России «Мытищинское» Алексей Клименко.

Поэтому в ходе рейда автоинспекторы обращали внимание не только на наличие кресел и бустеров, но и на крепления, расположение ремней безопасности и соответствие удерживающих систем физиологическим параметрам ребенка. Несколько водителей были оштрафованы, с ними проведены профилактические беседы о недопущении нарушений.

Также всем участникам мероприятия вручили тематические памятки, а маленьким пассажирам — сувениры: книжки-раскраски «Мир безопасных дорог» и светоотражающие брелки.

В Подмосковье в 2024 году на дорогах региона было выявлено более 2 700 нарушений правил перевозки детей в салоне автомобиля. И каждое из них в любой момент могло привести к трагедии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.