В Дмитровском округе дорожники перевыполнили план по ремонту дорог

Дмитровский округ досрочно завершил программу ремонта дорог регионального и муниципального значения. На сегодняшний день в полном соответствии с установленными сроками завершен ремонт 40 участков автомобильных дорог муниципального значения общей протяженностью 21 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Помимо запланированного объема, по инициативе врип главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова и за счет средств муниципального бюджета, дополнительно было отремонтировано еще 7 участков (2,57 км).

На трассах регионального значения, проходящих по территории округа, укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 14 участках, их общая протяженность составила 23,3 км.

Завершены работы и на федеральной трассе: приведен в порядок 3-километровый участок от Икши до Деденево.

Несмотря на достигнутые результаты, дорожные работы в округе продолжаются. В настоящее время в Яхроме на улице Подолинская идет ремонт с укладкой асфальта на участке 1,1 км. Эти работы также финансируются из местного бюджета.

«Качественные дороги — это вопрос безопасности и комфорта для всех жителей нашего округа. Поэтому мы не только строго выполняем ранее утвержденную дорожную карту, но и целенаправленно находим ресурсы для того, чтобы повышать качество дорожной инфраструктуры сверх плана», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В ближайшие планы входит благоустройство следующих участков:

с. Рогачево, ул. Красногвардейская — укладка щебеночного покрытия на участке протяженностью 200 м.

г. Яхрома, ул. Ново-Пролетарская — устройство щебеночного покрытия на протяжении 1,3 км.

д. Бабаиха — для повышения безопасности пешеходов будут установлены 4 искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские»).

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.