В Дагестане огромное стадо баранов парализовало движение суперкаров

В Сети появилось забавное видео из Дагестана. На опубликованных кадрах видно, что колонна из примерно 7-10 суперкаров оказалась заблокированной большим стадом баранов, которое двигалось по проезжей части, пишет Telegram-канал «112» .

В колонне суперкаров были в том числе автомобили марки Porsche. Стадо баранов полностью парализовало движение. Животные шли по дороге в своем темпе со всех сторон машин и между ними, не обращая внимания на звуки клаксонов, которыми автомобилисты, вероятно, пытались напугать парнокопытных, чтобы те ускорили шаг.

В итоге водителям пришлось покорно ждать, пока стадо не освободит дорогу.

Суперкары крайне редко можно увидеть в горной местности. Клуб энтузиастов с Урала решил рискнуть машинами и устроить красивый автопробег. На данный момент им удалось проехать по Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестану.