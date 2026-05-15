В Богородском округе 13 мая прошла встреча по ПДД для молодежи

Образовательную встречу по правилам дорожного движения и мотобезопасности провели 13 мая в Ногинске для воспитанников Центра допризывной подготовки и школьников Богородского округа. Участники обсудили статистику ДТП, особенности мототехники и отработали навыки безопасного вождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в Доме Юнармии в разгар мотосезона. Перед подростками выступили представители женского мотоклуба Восточного Подмосковья «Волчицы Триады FMC», мотоклуба «Provocators MCC», инструктор автошколы «Реал» Н. В. Рыбаков, инспекторы Госавтоинспекции Ногинска и 5 батальона ДПС, а также отряд «Юные инспекторы движения России» центра образования №5.

Сотрудники Госавтоинспекции привели данные по аварийности и напомнили об ответственности за нарушения ПДД. Мотоинструктор рассказал о правилах безопасности, различиях видов мототранспорта и подчеркнул, что управление возможно только при наличии водительского удостоверения. Отдельно он напомнил о запрете выезда питбайков на дороги общего пользования.

В рамках программы отряд ЮИД представил показательное выступление по дорожным знакам. Для желающих организовали мастер-класс по безопасному вождению мотоцикла. Байкеры продемонстрировали элементы управления техникой, а участники смогли примерить экипировку и задать интересующие вопросы. В завершение гостям вручили благодарственные письма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.