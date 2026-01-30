В Апрелевке возобновили строительство путепровода длиной 272 метра

сегодня в 17:33

В Апрелевке Наро-Фоминского округа возобновили строительство двухполосного путепровода длиной 272 метра, завершить работы планируют к концу 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Апрелевке Наро-Фоминского городского округа продолжается строительство двухполосного путепровода. Его длина составит около 272 метров, а общая протяженность транспортной развязки — более 1 километра.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, сейчас на объекте ведутся работы по содержанию, включая очистку проезжей части и тротуаров от снега и наледи. В дальнейшем планируется поэтапное переустройство инженерных коммуникаций, строительство подпорных стен, установка шумозащитных экранов и организация наружного освещения.

Для завершения строительства был заключен новый контракт, поскольку предыдущий госконтракт расторгли из-за срыва сроков и низких темпов работ.

Строительство путепровода связано с модернизацией, которую проводит РЖД в рамках запуска МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Новый объект позволит разгрузить прилегающие улицы и повысит транспортную доступность Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.