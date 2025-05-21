В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на работу

Введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров.

Ограничения действовали примерно с 17 часов.

В среду в Московском регионе ВС РФ сбивают беспилотники ВСУ, которые пытаются атаковать Москву, об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Сведений пострадавших не поступало. Фрагмент одного из сбитых дронов, летевших на Москву, упал на территорию детсада «Василек» в Домодедове.