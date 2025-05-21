Фрагмент беспилотника упал на территорию детсада «Василек» в Домодедове

Фрагмент сбитого беспилотника упал на территории детского сада «Василек» в Домодедове. Воспитатели и дети были эвакуированы, сообщила глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале .

Детсад расположен в мкр. Центральный по адресу: ул. Рабочая, д. 11Б. В результате падения обломков никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Воспитатели и дети были эвакуированы по утвержденному алгоритму в подвал детсада. На месте сейчас находятся аварийные службы.

Туда же выехала и сама Хрусталева. Она осмотрела территорию, а также пообщалась с детьми и воспитателями — все они находятся в безопасности.

21 мая дроны ВСУ попытались атаковать Московский регион. Жителей предупреждали об опасности БПЛА.

Столичные власти ранее сообщили, что была отражена атака трех украинских дронов, которые летели на Москву.