На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Российские военные уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Дрон сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По словам главы Москвы, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Информации о наличии разрушений или пострадавших пока не приводилось.

Днем 21 мая ПВО сбила еще три дрона, летевших на Москву.

Тем временем фрагмент сбитого беспилотника упал на территорию детсада «Василек» в подмосковном Домодедове. Воспитателей и детей эвакуировали, пострадавших и разрушений нет.

Ранее власти объявили воздушную опасность в Раменском округе Московской области из-за угрозы атак БПЛА.

