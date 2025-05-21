На подлете к Москве сбили еще один беспилотник
Российские военные уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Дрон сбили силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам главы Москвы, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Информации о наличии разрушений или пострадавших пока не приводилось.
Днем 21 мая ПВО сбила еще три дрона, летевших на Москву.
Тем временем фрагмент сбитого беспилотника упал на территорию детсада «Василек» в подмосковном Домодедове. Воспитателей и детей эвакуировали, пострадавших и разрушений нет.
Ранее власти объявили воздушную опасность в Раменском округе Московской области из-за угрозы атак БПЛА.