Власти объявили воздушную опасность в Раменском округе из-за угрозы атак БПЛА
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Воздушную опасность объявили в Раменском городском округе из-за угрозы атак беспилотников, сообщает созданный администрацией муниципалитета Telegram-канал «Радар Раменское».
«Внимание! Воздушная опасность! Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении.
Администрация округа призвала местных жителей избегать открытой местности и прятаться в ближайшем здании или подходящем укрытии.
Кроме того, горожан призвали отойти от окон в центральную часть здания или спуститься подвальное помещение.
В среду украинские беспилотники попытались атаковать Московский регион. Жителей предупреждали об опасности БПЛА. Фрагмент одного из сбитых дронов ВСУ упал на территории детского сада «Василек» в Домодедове.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.
«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.