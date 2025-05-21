Власти объявили воздушную опасность в Раменском округе из-за угрозы атак БПЛА

«Внимание! Воздушная опасность! Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении.

Администрация округа призвала местных жителей избегать открытой местности и прятаться в ближайшем здании или подходящем укрытии.

Кроме того, горожан призвали отойти от окон в центральную часть здания или спуститься подвальное помещение.

В среду украинские беспилотники попытались атаковать Московский регион. Жителей предупреждали об опасности БПЛА. Фрагмент одного из сбитых дронов ВСУ упал на территории детского сада «Василек» в Домодедове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.