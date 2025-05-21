сегодня в 17:11

В аэропорту Шереметьево ограничили прием и выпуск самолетов

В Московском регионе ввели ограничительные меры на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации .

До этого временные ограничения сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский. Их вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

Тем временем российские военные продолжают сбивать беспилотники, пытающиеся атаковать Москву, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Информации о наличии пострадавших не поступало.

Фрагмент одного из сбитых дронов, летевших на Москву, упал на территорию детсада «Василек» в Домодедове. Пострадавших и разрушений нет, персонал и детей эвакуировали.

