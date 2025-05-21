Аэропорты Домодедово и Жуковский открыли на прием и выпуск самолетов Транспорт сегодня в 17:07

Временные ограничения сняты в двух аэропортах Московского региона — Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани вновь принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации.