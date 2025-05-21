Аэропорты Домодедово и Жуковский открыли на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения сняты в двух аэропортах Московского региона — Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани вновь принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — объяснили в ведомстве.
Тем временем российские военные уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Вражеские дроны поразили силами противовоздушной обороны, сообщал мэр Сергей Собянин. Информации о наличии пострадавших не приводилось.