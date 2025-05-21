В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский снова принимают и выпускают воздушные суда. Все ограничения на полеты сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Воздушные гавани временно не работали на прием и выпуск самолетов днем 21 мая. Сначала на взлет и посадку закрыли Домодедово и Жуковский, а затем — Шереметьево.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорты закрывали на фоне атак украинских дронов на Московский регион. Так, столичные власти сообщили, что над Москвой сбили три БПЛА.