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Столичный аэропорт Шереметьево временно закрыли на прием и выпуск самолетов

Московский аэропорт Шереметьево в среду днем на время закрыли на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Также временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. О возобновлении работы аэрогаваней в штатном режиме сообщат дополнительно.

Минувшей ночью над 9 регионами РФ и Черным морем перехватили 127 дронов ВСУ самолетного типа. Ранним утром временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля, Костромы и Калуги.