В аэропортах Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В 08:30 по московскому времени в аэропортах Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Их вводили с целью обеспечения безопасности гражданских судов.

«В период действия ограничений два самолета, выполнявших рейсы в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Представитель Росавиации подчеркнул, что экипажи самолетов, сотрудники аэропортов и авиадиспетчеры приняли все меры для обеспечения безопасности, которую считают приоритетом в своей работе.

Ограничения полетов вводились из-за атаки вражеских беспилотников по России. Более 15 дронов сбили в Воронежской области, был атакован Краснодарский край, также пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Котовск Тамбовской области.