Гусев: более 15 БПЛА сбиты в Воронежской области

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ПВО сбила более 15 украинских дронов над Воронежской областью

Система ПВО сбила более 15 украинских дронов над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Ещё несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — написал глава региона в соцсетях.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее ВСУ предприняли попытку воздушного удара по Краснодарскому краю, Крыму, Тамбовской, Белгородской и Курской областям.