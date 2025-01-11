Shot: беспилотники ВСУ атакуют Краснодарский край

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ПВО сработала над Новороссийском и Анапой

Система ПВО сработала над Новороссийском и Анапой в Краснодарском крае, уничтожив несколько беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot .

Жители региона сообщают о мощных взрывах и работе ПВО после полуночи. В Анапе местные власти активировали городскую систему оповещения.

Ранее сообщалось о сбитых беспилотниках ВСУ в Воронежской области и Бердянске.

Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области, где жители Белгорода и пригородов также слышали громкие звуки в небе.