Shot: беспилотники ВСУ атакуют Краснодарский край
ПВО сработала над Новороссийском и Анапой
Система ПВО сработала над Новороссийском и Анапой в Краснодарском крае, уничтожив несколько беспилотников, сообщает Telegram-канал Shot.
Жители региона сообщают о мощных взрывах и работе ПВО после полуночи. В Анапе местные власти активировали городскую систему оповещения.
Ранее сообщалось о сбитых беспилотниках ВСУ в Воронежской области и Бердянске.
Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области, где жители Белгорода и пригородов также слышали громкие звуки в небе.