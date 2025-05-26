В аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга сняли ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга (Грабцево) сняли временные ограничения на полеты. Они вводились для обеспечения безопасности, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Временные ограничения в Домодедове и Жуковском ввели в понедельник в 12:08 по московскому времени. До этого в Жуковском был объявлен режим «Опасность атаки БПЛА»

Ранее российская столица вновь подверглась атаке беспилотников ВСУ, их сбили системы ПВО. На местах падения обломков работают аварийные службы.

Ранее жители подмосковных Бронниц рассказали о серии взрывов, которые были слышны над городом. По предварительной информации, сейчас там работает ПВО, которая ликвидировала беспилотник.