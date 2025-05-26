Жителей Жуковского предупредили об угрозе атаки БПЛА
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В городском округе Жуковский объявлен режим «Опасность атаки БПЛА». Жителям напомнили о мерах безопасности, сообщает Telegram-канал «Радар Жуковский», созданный администрацией муниципалитета.
Граждан попросили по возможности оставаться дома, пока действует данный режим. Также им рекомендовали не подходить к окнам.
Если в это время жители будут находиться на улице, то им необходимо будет зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
Гражданам следует оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Опасность атаки БПЛА». Также жителей попросили не поддаваться панике.
Ранее в понедельник в Жуковском уже дважды объявляли режим «Внимание по БПЛА».