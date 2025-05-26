Жителей Жуковского предупредили об угрозе атаки БПЛА

сегодня в 12:53

В городском округе Жуковский объявлен режим «Опасность атаки БПЛА». Жителям напомнили о мерах безопасности, сообщает Telegram-канал «Радар Жуковский», созданный администрацией муниципалитета.

Граждан попросили по возможности оставаться дома, пока действует данный режим. Также им рекомендовали не подходить к окнам.

Если в это время жители будут находиться на улице, то им необходимо будет зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Гражданам следует оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала «Опасность атаки БПЛА». Также жителей попросили не поддаваться панике.

Ранее в понедельник в Жуковском уже дважды объявляли режим «Внимание по БПЛА».