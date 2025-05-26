В Бронницах сбили очередной беспилотник

сегодня в 12:45

Жители подмосковных Бронниц рассказали о серии взрывов, которые были слышны над городом, сообщает «Осторожно, Москва» .

По предварительной информации, сейчас там работает ПВО, которая ликвидировала беспилотник.

Опубликовано фото предполагаемой ликвидации дрона. На снимке можно увидеть черный дым в небе.

Кроме того, днем в понедельник в Жуковском введен режим «Внимание по БПЛА». Горожанам рекомендовано по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее летевший над Бронницами дрон попал на видео.