В Бронницах сбили очередной беспилотник
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Жители подмосковных Бронниц рассказали о серии взрывов, которые были слышны над городом, сообщает «Осторожно, Москва».
По предварительной информации, сейчас там работает ПВО, которая ликвидировала беспилотник.
Опубликовано фото предполагаемой ликвидации дрона. На снимке можно увидеть черный дым в небе.
Кроме того, днем в понедельник в Жуковском введен режим «Внимание по БПЛА». Горожанам рекомендовано по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее летевший над Бронницами дрон попал на видео.