«Кошмар»: летевший над Бронницами беспилотник попал на видео

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Летевший над Бронницами беспилотник попал на видео

Жители подмосковных Бронниц запечатлели на видео полет беспилотника над городом. Кадры публикует «Осторожно, Москва» .

«Беспилотники летают… Кошмар», — говорит женщина, снимая полет дрона на камеру.

Российские военные продолжают отражать атаку украинских дронов на Московский регион. По данным властей, в течение 22 мая российская ПВО сбила более 30 дронов, летевших на Москву.

Украинские беспилотники также попытались устроить массированную атаку на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Рязани, сообщали СМИ. По информации прессы, для уничтожения вражеских дронов в небо поднимали военный вертолет.