«Кошмар»: летевший над Бронницами беспилотник попал на видео
Летевший над Бронницами беспилотник попал на видео
Жители подмосковных Бронниц запечатлели на видео полет беспилотника над городом. Кадры публикует «Осторожно, Москва».
«Беспилотники летают… Кошмар», — говорит женщина, снимая полет дрона на камеру.
Российские военные продолжают отражать атаку украинских дронов на Московский регион. По данным властей, в течение 22 мая российская ПВО сбила более 30 дронов, летевших на Москву.
Украинские беспилотники также попытались устроить массированную атаку на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Рязани, сообщали СМИ. По информации прессы, для уничтожения вражеских дронов в небо поднимали военный вертолет.