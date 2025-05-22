Поднят военный вертолет: украинские беспилотники атакуют рязанский НПЗ

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Украинские беспилотники массово атакуют нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Рязани. Для перехвата вражеских дронов в небо подняли военный вертолет, сообщает Mash .

По словам местных жителей, за последний час вблизи предприятия сбили 5 украинских беспилотников. Обломки БПЛА упали за территорией завода.

Атака беспилотников ВСУ на Рязанскую область продолжается больше суток и стала самой массированной с начала специальной военной операции.

Ранее в Орловской области власти приняли решение отключить мобильный интернет и связь из-за угрозы атаки украинских дронов.